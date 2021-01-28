強調東京奧運必辦 國際奧會會長「我們責任就是舉辦」

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國際奧林匹克委員會會長巴赫，在線上會議上再度重申有關東京奧運「我們的工作不是要停辦，而是要如期舉辦」，再度重申奧運將會按照既有行程持續開幕

巴赫會長在1月27日舉辦理事會後舉行線上記者會，他在記者會上表示：「有很多人一直不斷的放出『東京奧運要停辦或是延期』的消息，這樣的臆測讓選手們非常受傷。他並強調，我們從來沒有思考是否『應該舉辦這件事情』而是全心全意地在想『應該要怎麼樣舉辦』。」

他並表示，在2月開始會陸續發放有關各國選手們，入國日本後居住在選手村時如何應對病毒感染的對策指南，並且會根據狀況來做最適當調整。

另一方面，是不是否該讓觀眾入場觀戰，他則語帶迴避地表示：「我們需要最優先確保安全公證的競技能夠準確實施。」

（FNN PRIME online 1月28日刊載。日文原文請見此處）

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