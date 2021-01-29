28年前一女遭教師性騷擾成案 北海道男性教師被免職

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一位28年前住在北海道札幌市的男性教師，曾對當時的國中女生進行猥褻性騷擾行為，札幌市教育委員會在1月28日正式就此問題確認成案，並給予該名教師免職處分。

遭到免職處分的，是居住在札幌市內國中的56歲男性教師。

針對該名教師的行為，一位住在東京的女性石田郁子，日前正式提出請求，認為當時在札幌市就讀國中的28年前，遭到國中教師猥褻性騷擾，並提出損害賠償要求，在2020年12月時，東京高等法院正式認定該性騷擾成案。

札幌市教育委員會在接受到此案後，立即對該名男教師進行傳喚聽取，之後認為該名男子無法反駁東京高等法院所審判的內容，在1月28日正式給予免職處分。

當年遭到被害的石田郁子表示：「一度想要保守秘密沉默，但是後來還是無法忍耐下去，選擇站出來發聲真是太好了」。

該名教師則認為「東京高等法院所審判的內容有事實的錯誤認知，札幌市教育委員會不應該就此認知上做出免職處分」，該男並提出自己的意見書表達抗議。

（FNN PRIME online 1月29日刊載。日文原文請見此處）

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