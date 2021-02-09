確診者持續下降 大阪考慮解除緊急事態宣言

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日本確診者目前下降，政府目前考量針對10個正在發令緊急事態宣言的都府縣，將開始考慮分批解除。

另一方面，大阪府則認為目前滿足緊急事態宣言的解除標準，在9日下午的對策本部會議後作出決議將解除。

大阪府目前基準為「最近1週內的新確診者連續七天低於300人」，若是達標即可符合解除標準，在8日的時後已經達成標準。

大阪府的知事吉村洋文，在9日下午召開對策本部會議後，判定可以跟國家說明解除緊急事態的步驟。

在街上不少民眾表示：「我很喜歡喝酒，很希望早點解除，但如果解除後還是一直增加的話，那其實沒有多大的幫助，我希望可以慢慢的解除」、「我覺得重症病患的床如果沒有減少的話，那這樣子解除可能沒有意義」、「雖然現在是分開時間上班，但是實際上工作的量都沒有增加，所以對於感染還是蠻擔心的，當然解除的話個人是蠻開心的」、「我覺得就算是達到解除標準，個人跟個人之間還是不能夠太過密切，希望還是可以保持現在政府所宣傳的標準來行動」。

吉村知事表示，就算是宣布未來解除緊急事態宣言，也將會跟兵庫縣與京都府兩個一起討論之後再作判斷。

（FNN PRIME online 2月9日刊載。日文原文請見此處）

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