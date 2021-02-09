森喜朗失言 奧運贊助商也有苦衷 多表遺憾

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東京奧運‧帕運組織委員會會長、前首相森喜朗日前發言疑似歧視女性，委員會已經跟相關贊助商作出解釋與說明。

根據大會相關人士表示，組織委員會在8日舉辦的奧運感染症對策相關贊助商企業說明會時，許多贊助商對於森喜朗會長的發言，紛紛表示了自己的苦衷。

日本生命在面對FNN的採訪中表示，他們跟委員會反映「這樣歧視女性的發言，我們真的相當遺憾」，其他包括東京海上日動火災保險及LIXIL、P&G等也都表示非常遺憾的心情。

此外ENEOS石油公司則認為不適合對委員會作出任何立場評論，但也說「森會長的進退與否，政府應該也拿出自有立場等作出適切判斷才是」。

其他相關人士，包括委員會等，也會在這週內，召開理事會與評議會等臨時會議來作出下一步判斷。

（FNN PRIME online 2月9日刊載。日文原文請見此處）

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