長男接待公務員未避嫌 菅義偉國會當面致歉

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日本首相菅義偉長男在衛星電視放送相關公司上班， 因為招待多位總務省幹部而引發爭議，日本總務省在22日向國會提交報告書，當中表示有12人參加相關宴會，菅義偉則當場表示：「我從心底表達歉意」。

菅義偉說：「我跟長男的父子關係，就結果來說違反了公務員的倫理法。對於這件事情我打從心底表示歉意，真的很抱歉」。

日本總務省向眾議院預算委員會提交報告書， 當中指出菅義偉長男及長男所工作的公司幹部，跟公務員聚餐一事已經違反公務員相關倫理規定，當中總務省有4位幹部確定違反，總人數是12人，總聚餐次數來到38次。

當中，當時的總務審議官、現任內閣公關室的山田真貴子也是聚餐的其中一員。

現任總務省總務審議官谷脇康彥表示：「我對於自己在當時就這件事情的認知上太過於天真一事深深反省。真的是很對不起」。

在眾議院預算委員會，總務大臣武田良太則強調，該事件與國家的放送行政上是否有事時歪曲等，目前還未經過確認。

（FNN PRIME online 2月22日刊載。日文原文請見此處）

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