2021年的就職活動新風貌 網路線上與實體並行

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預計在2022年春天畢業的大學生，未來的企業就職活動與說明會等在3月1日正式解禁了。

在千葉縣舉辦的聯合就職說明會，約有220間公司參加，從早上就有許多學生排隊來索取資訊。

受到新型冠狀病毒的影響，該活動在2020年一度停止舉辦，今年2021年則是採完全預約制度。

某位希望進影像業界的學生表示：「今天穿的西裝來這邊，能夠跟各個企業的人詢問，有種要從這邊好好開始的覺悟了。」

某位希望進航空業界的學生表示：「能夠直接跟人接觸，就可以知道企業的好，直接聽到企業的說明等等，立刻有問題也可以直接確認。」

Recruit未來職業研究所所長增本全表示：「過去面對面接觸都是在所不過正常的事，不過現在有了面對面跟網路線上可以選擇，今後找工作也會從這樣的方式來分開進行了。」

另一方面，網路線上說明會也有舉辦，並且有540間企業預計參加。

現在的時代網路線上跟面對面的接觸這兩種方式相互並用日本的就職活動也迎來了真正的時刻。

（FNN PRIME online 3月1日刊載。日文原文請見此處）

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