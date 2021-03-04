新奧運大臣丸川珠代 曾反對夫妻別姓又爆施壓惹議

Newsfrom Japan

剛剛接下奧運擔當大臣接力棒十多天的丸川珠代，卻以其為發起人之一的某份署名文件引發軒然大波。

立憲民主黨籍議員辻元清美稱，許多地方議員和議會議長收到了一份聯合署名文件，內容是要求阻止地方政府采納通過旨在實現「夫妻可不同姓氏」的意見書，丸川大臣也在文件上簽了名。」而丸川表示：「就本人所知，埼玉縣議會內就有各種不同意見。」

此次事件的導火線是1月30日寄送給自民黨籍地方議員的一份聯合署名文件。文件主要內容是要求自民黨議員阻止旨在實現夫妻可選擇不同姓氏的意見書在地方議會獲得通過。

埼玉縣議會議長田村琢實也收到了這份文件，他在接受FNN采訪時表達其憤慨。田村說：「首先，我覺得這是一種失禮的行為。國會議員竟然聯合署名反對地方議會做出決策，在某種意義上難免會形成壓力。」

除丸川外，前總務大臣高市早苗和原國家公安委員會委員長古屋圭司等眾參兩院多達50名議員都在該文件上簽了名。他們指出，採用夫妻不同姓氏，將會導致以家庭為單位的社會制度發生崩潰。

丸川除了東京奧運殘奧擔當大臣外，還兼任內閣府特命擔當大臣（性別平等）、提高女性地位擔當大臣。為此田村表示：「就丸川現在的職務，她到底是如何看待男女平等這個問題的，令人抱有疑問。」

也就是說，身為推動男女平等社會建設的「旗手」，卻向地方議員發送了反對採用夫妻可選擇不同姓氏政策的文件。

在1日召開的國會上，丸川也遭到在野黨的嚴厲質問。立憲民主黨議員辻元清美發難稱：「除了日本以外，還有哪個國家以法律形式規定結婚後夫妻有同姓氏的義務？」丸川回答：「據我所知，除我國外，沒有其他國家採用夫妻同姓氏制度。」她強調，夫妻不同姓氏問題與個人意見無關，需要展開深入討論。

對此，首相菅義偉表示：「政治家個人持有各自的意見無可厚非。」而在野黨則計劃追究菅義偉啟用丸川擔任奧運擔當大臣的任命失察責任。

（FNN PRIME online 3月1日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]