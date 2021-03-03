疫情下寶塚音樂學校畢業典禮 全員PCR檢查

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位於兵庫縣的寶塚音樂學校，在切實地做好新型冠狀病毒感染防治對策下，舉辦了畢業典禮。

穿著寶塚音樂學校傳統的黑紋與深綠長裙參加畢業典禮的，是寶塚今年107期39位畢業生。

受到新型冠狀病毒的影響，2020年春天時學校關閉約兩個多月，但她們仍是艱苦度過並夢想有天能夠站在寶塚歌劇的舞台。在經過兩年嚴峻的課程考驗後，終於迎來畢業這天。

在畢業典禮上，為了做好感染防治對策，畢業生全體都要作PCR檢查，全體唱校歌等活動則是改錄音校歌播出。

畢業生總代表，西村Ami致詞表示：「因為有大家，不論什麼困難我們都一起渡過了。這兩年的羈絆是永遠的」。

2021年的表演時程的兩個月後都已經排滿，畢業生的首次表演將會安排在6月份的寶塚歌劇秀上。

（FNN PRIME online 3月3日刊載。日文原文請見此處）

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