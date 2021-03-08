緊急事態宣言再延長 通勤族苦笑「沒辦法」

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為了落實新型冠狀病毒對策，東京等首都圈1都3縣的緊急事態宣言持續延長兩週，首日來到車站前，通勤族大多對於延長表達無可奈何的心態。

在8日早上的JR品川車站，依舊有許多通勤族出現準備上班。

有通勤族表示：「（有關緊急事態宣言再度延長一事）從確診者增加來看的話確實是沒辦法。週末幾乎都是在家裡度過。（下次）有說要一起去看表演什麼的，不過還是要看狀況來看才能決定吧」。

另外的通勤族則說：「（有關緊急事態宣言再度延長一事）真的也是沒辦法的。賞花還是希望每一年能去，去年真的是沒辦法，雖然今年也很想賞花，但就只能還是期望能夠好好對抗疫情再來」。

受到緊急事態宣言再度延長下，1都3縣在7日的出遊人潮地點也可以看得出有增加。

從大家的手機電話位置情報來解析、7日下午3點左右的時間跟前一週的相比，包括東京銀座站及神奈川縣横濱站、埼玉縣的大宮站等都出現增加。

另一方面、澀谷站等地點也出現人潮減少的現象。

（FNN PRIME online 3月8日刊載。日文原文請見此處）

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