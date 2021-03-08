無懼疫情逆風 日本百貨店持續開最大規模地下店

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受到新型冠狀病毒影響，持續苦戰中的日本百貨業界。2020年日本全國百貨業的營業額跟前一年相比大幅25.7%。

根據類別不同、「衣料品」出現-31.1%的成長外，化妝品等「雜貨」等則是-31.0%、家具及家電等「家庭用品」則是-21.0%，此外「食品」則是-15.9%的成長。

在這當中降幅稍微小的則是「食品」類で，銷售營業額的恢復腳步上也稍微廣泛。

3月8日時、位於橫濱的高島屋横濱店、則是大幅地擴大食品販賣場，開幕「日本最大級的地下百貨」。占地約5000平方公尺的日本國内最大級地下百貨商場正式誕生。

麵包賣場則有約40家店舗，提供超過500種類以上的麵包，為了能提供現做麵包口感，賣場也設置廚房，小菜的量與種類也都強化。

店面客人表示：「相當高興，真的很便利。其中一個很棒地方是，可以從各種店面中買到各式各樣的麵包」

高島屋横濱店店長青木和宏表示：「家庭需求現在相當高，因此我們需要切實地回應這些需求。特別是食品方面，這些東西每天都會用到的商品群，這也是我們所注重的點」。

1都3縣目前將緊急事態宣言持續延長中，集合大家智慧作出的商業新對應也在持續外溢。

（FNN PRIME online 3月8日刊載。日文原文請見此處）

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