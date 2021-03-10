相隔10年再發現三一一遺體 將交還給家屬

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宮城縣東松島市在3月10日時，將今年2月發現，在10年前東日本大地震（三一一大地震）時流失的61歲女性遺骨交還給其遺族。

被交付給遺族的，是地震當時住在宮城縣東松島市的奥山夏子的遺骨。

根據警察情報，日前2月17日，在東松島市內野蒜的某處公司工地内，發現白骨化後「幾乎全身」遺留的遺體，在經過齒型及DNA鑑定的結果，確認為地震當時失去蹤跡的奥山女士。

在三一一大地震屆滿10年的前夕，遺骨被納入棺材後，交付給奥山女士的長男。

奥山女士的長男・奥山英樹表示：「在這個屆滿10年的時刻，母親被發現讓我感受到，就算母親不在了，我一個人也必須要好好的活下去。今後，我會更積極地活下去」。

在這次的身份確認後，宮城縣内目前仍找不到行蹤的人，尚有1216人。

（FNN PRIME online 3月10日刊載。日文原文請見此處）

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