疑似誤踩油門 高級跑車從停車場高處落下

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位於東京世田谷區等等力的住宅街上，現場的攝影機拍攝到一台從停車場上落下的高級進口車，該車疑似衝破圍籬後直接落下。

汽車保險桿直接脫落掉下，人行道上的防撞桿則是直接刺進汽車駕駛座的門內。

現場目撃者表示：「聽到一陣很大撞擊粉碎聲，然後回頭一看就變成現場這樣的情況了。」

事件發生在19日上午10點半左右，110接到通報表示「有車直接落下」，開車的是一名70多歲的男性。想倒車停止時突然衝過停車圍籬後落下。

目撃者驚呼「幸好當時沒有行人，真是萬幸」

駕駛的男性，則是表示胸口疼痛，被送往醫院，目前輕傷。此外副駕駛座的70多歲老婦人也同車，目前沒有受傷。

警視廳表示，該男供稱在倒車，不過可能搞錯誤踩油門才摔下來。正在進行調查中。

（FNN PRIME online 3月19日刊載。日文原文請見此處）

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