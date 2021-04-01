第四波疫情將襲來？ 東京都人流明顯急增

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位於東京都内的繁華街區的人口流向，即所謂「滯留人口」在近來日夜都有大幅增加的情況，新型冠狀病毒的感染擴大有更深一層的擔憂。

根據數據，新確診者中曾在繁華街區滯留的人口，在這2～3週間都有漸漸增加的傾向。

在東京都内7個場所設置鏡頭，分析繁華街區的人流走向的東京都醫學綜合研究所表示，圖表顯示紫色為晚上8點～10點、藍色為晚上10點～凌晨0點的夜間滯留人口，在3月21日緊急事態宣言解除以後的1週內出現急增的傾向。

根據現狀的增加率來看，多經過一週後，人流將會來到最多時刻的2020年尾，極可能會達到第3波高峰期的水準。

此外，平日東京都內的繁華街區滯留人口，已經來到跟先前第3波高峰期的水準。

大阪則是在緊急事態宣言解除後，夜間滯留人口不斷增加下，之後的新確診者數量也不斷增加，首都圈也讓人擔心是否會有同樣的感染擴大危機。

（FNN PRIME online 4月1日刊載。日文原文請見此處）

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