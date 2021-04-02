台灣東部花蓮縣 特級列車撞工程車48人以上死亡

Newsfrom Japan

台灣東部・花蓮縣在2日上午9點30分（日本時間10點30分）左右、發生一起台灣鐵路管理局運行特急列車出軌事故。

出軌的特急列車「太魯閣號」是一列8節車廂編成、上頭約有乘客350人。

車輛在隧道內部衝撞牆壁，現場一部份的車輛出現大幅度毀損，車上60多名乘客先行逃了出來，但是車輛一部份變形卡在隧道內，讓救援工作開始出現困難。

根據鐵路管理局，目前至少48人出現休克狀態。超過118人以上傷者被送往醫院。

乘客回憶「我座在走道側，突然就整個被翻過去」

該列車從台北郊外樹林市前往東部的台東途中發生意外。根據當地的媒體，鐵路旁有停放正在作業的工程車，與列車發生激烈衝撞。

等同於日本大使館的日本台灣交流協會則表示「目前正在確認被害狀況，包含日本人乘客是否有乘車一事在內，目前沒有任何相關情報」。

（FNN PRIME online 4月2日刊載。日文原文請見此處）

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