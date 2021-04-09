觀光勝地沖繩 黃金週恐面臨「蔓延防止期」打擊

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觀光勝地沖繩縣，在4月底開始的黃金週假期將會無可避免地碰到日本「防止疫情蔓延等重點措施」適用期，對觀光的打擊將會相當大。

沖繩縣目前，除了離島宮古島市與石垣市，包括沖繩本島的那覇市等9個城市在內都適用「防止疫情蔓延等重點措施」。

該期間為4月12日至5月5日為止，因為會跟黃金週假期重疊，對於觀光打擊將會是無可避免。

有觀光業者表示：「黃金週假期，每年都會有很多人流來，雖然是很期待今年，但想必是很難了吧？」

那霸街上的人表示：「人一多的話，確診者又會持續增加，也真的是不知道該如何是好」。

沖繩原先預計在5月1日與2日舉辦聖火傳遞，沖繩縣當局表示，是否實施還要待看其他府縣的對應及聽取市町村的意見，再作進一步的判斷。

（FNN PRIME online 4月9日刊載。日文原文請見此處）

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