發扇子代替口罩擋口沫？ 兵庫縣想給神戶市不領情

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兵庫縣當局針對縣内飲食店，發放32萬個扇子，希望能推廣「拿扇子吃飯」活動，不過神戸市已經拒絕，並不打算發扇子給店家。

兵庫縣花了約700萬日圓預算，以神戸市、尼崎市、西宮市、蘆屋市內的飲食店為對象，決定發放32萬個扇子。希望市民在吃飯時，能夠用扇子遮住嘴巴，當局認為可以有效防範飛沫感染，不過神戸市卻對此表示意見，並表示不會在神戶市內發送扇子。

神戸市健康局局長花田裕之：「如果給他們拿了扇子後吃飯就沒問題的印象，這樣反而會增加更多危險，神戸市有此考量下才決定不拿」

此外神戸市也表示，「拿扇子就可以防止飛沫感染，這種效果驗證根本就不充分」。

對於縣市不同調，神戸市內的人也表示「我不認為這是有效的對策，不要發放的話比較簡單易懂不是嗎」、「如果可以防止感染的話還可以理解。但是這個我完全搞不懂他的意義在幹嘛」。

兵庫縣則回應，到底要不要發放扇子，本週會在討論後做出決定。

（FNN PRIME online 4月14日刊載。日文原文請見此處）

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