涉嫌入侵日本宇宙機構系統 中國共產黨籍男子遭調查

Newsfrom Japan

JAXA(日本宇宙航空研究開發機構)等與日本防衛相關聯的200多個研究機關及企業等大規模的伺服器攻擊等事件，日本警視廳懷疑背後有中國人民解放軍在背後集體做出駭客集團攻擊，目前正在進一步調查。

遭到日本警視廳書類函送的是在中國國營大資訊企業工作的系統工程師，本身也是中國共產黨員的男性（30多歲）。

該男於JAXA伺服器遭受到攻擊時，對於攻擊方使用的租借型伺服器中使用假名登記簽訂契約。

該項攻擊行動，也被認定是中國人民解放軍背後支撐的中國軍系駭客集團「Tick」所為，為了要租借伺服器，該名中國共産黨員男性也將偽造ID送交給駭客集團使用。

警視廳表示，該些伺服器攻擊可能跟人民解放軍有相關聯的可能性相當高，將會解析進一步內容。

（FNN PRIME online 4月20日刊載。日文原文請見此處）

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