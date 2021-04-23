「酒都端不出來只能停業」 再度緊急宣言娛樂設施悲痛喊苦

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日本政府在召開疫情基本對策方針分科會後，大致確認4月25日的17日天之間，包括東京都、大阪府、京都府、兵庫縣等要發出第3次的「緊急事態宣言」方針。

港區的烤雞肉串「炭火燒鳥 山科」就是一例，既然不能提供酒類，但也沒有要求停業、又限制營業時間的話，那也只有選擇暫時停業一條路。

「炭火燒鳥 山科」主人山科昌彦表示「不能端出酒精類飲料絕對是最痛苦的，現在只能鐵了心暫停營業。雖然真的是有點辛苦，但為了防止（感染擴大）只能遵循」

此外，停業要求的對象也包括「娛樂設施」，包含保齡球場等也是長年受到銀髮族歡迎，從早上就有不少前來遊玩。

「笹塚保齡球館」的社長就表示，如果停業的話，高齢人士是否還能維持健康正常活動，也是他們擔心的。

笹塚保齡球館社長財津澄子表示：「為了避免感染時不要重症惡化，老人家都要基礎的體力比較好，有客人就表示『一直待在家中的話體力會愈來愈退化』。」

一位常客表示，「離我家進，也可以好好運動，1個人也可以來。一定要固定打一下保齡球，為了我的腳跟腰」

黃金週假期常常有許多觀光客造訪的東京・淺草，則是出現不少失望聲音。

有限公司時代屋的車夫磯井雄大就表示：「真心話就是真的被打敗了。我們的預約狀況會根據緊急事態而有大幅度改變。現在正是許多觀光客會前來的關鍵時刻，如果沒有一個真正的結束時間點，對我們做生意的會很辛苦的」

因為確診持續增加而無奈停業的想法，已經不斷滲透到各階層。

（FNN PRIME online 4月23日刊載。日文原文請見此處）

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