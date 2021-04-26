第三次的緊急事態宣言首夜　「路上喝酒」年輕人仍多

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日本在25日發布了第三次的緊急事態宣言，在東京都内的繁華街區，許多飲食店在被要求停業及縮短營業時間的同時，在進入晚上後，所謂的「路邊喝酒」年輕人身影變得更明顯。

伴隨緊急事態宣言發布後，東京都在晚上8點後，要求夜間照明及霓虹燈、發光燈飾等都予以關閉，在25日晚上，這些燈飾及大型展示螢幕都一齊消失。

不過在這之後，街上還是可以看到許多交錯的人群身影。

街上行人表示「人流我想沒有消失，幾乎沒差，（要求關閉燈光）真的有效果嗎...」

另一方面，遵從東京都的要求，許多飲食店停止提供酒類，但在澀谷的繁華街區上，便利商店前還是有不少「路邊喝酒」的年輕人。

街上行人表示「居酒屋全都沒有開了。所以就去便利商店買（酒），大概就是這樣的流程來喝酒」、「大家都在喝，我也想說來喝一點吧」

東京都則是持續呼籲，表示「路邊喝酒，在飲食店面以外的地方喝酒等都希望自我約束，希望徹底地在家不要出門」。

（FNN PRIME online 4月26日刊載。日文原文請見此處）

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