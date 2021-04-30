黃金週的平日 鐵路考慮減班 會讓人流更混亂？

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為了抑制人流，東京首都圏的鐵路各公司，將從30日起的黃金週，包含期間平日的3日期間，早上的通勤時段的運行班次將減少平常的8成程度。

JR東日本將在黃金週中的4月30日、5月6日・7日等三天（上班日，但通常這三天會有不少人請假）平日、將山手線・京濱東北線・中央線・京葉線等白天通勤時段的運行班次減少平常的8成左右。

通勤族表示「但是今天，其實沒有比較空蕩」、「減少班次下，反而大家都集中在同一個班次上，絕對會『過密』。根本是有點本末倒置」

此外，東京地下鐵及東急電鐵、京急電鐵、小田急電鐵等、首都圏內的私鐵也實施一部份路線運行班次減少、但是有私鐵幹部就坦言「減便的話可能會發生更混亂的情形」是否能真正出現效果，仍是有不少人對此表示疑問。

（FNN PRIME online 4月30日刊載。日文原文請見此處）

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