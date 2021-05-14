疫情持續擴大 北海道 岡山 廣島將發緊急事態宣言

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日本政府在14日召開基本的對策處置方針分科會，原先當初實施「防止疫情蔓延等重點措施」的北海道、岡山縣、廣島縣等方針轉換，將改為發布「緊急事態宣言」。

這次改變是因為専家學者在會中表示擔憂下，最後突然決定改變方針。

西村康稔經濟再生大臣表示：「早上、我在一開始時先擱置現在的諮詢案，直接展開新的諮詢。之後決定北海道、岡山、廣島等，將適用緊急事態宣言的對象區域」

政府在開會當初就針對「防止疫情蔓延措施」適用與否，與北海道、岡山縣、廣島縣是否該追加緊急事態宣言等在14日早上的分科會展開諮詢，専家學者在擔憂感染擴大下給出許多意見，最後決議針對3個道與縣，將從16日開始5月底為止發布緊急事態宣言。

尾身茂會長表示：「分科會成員們，幾乎都對北海道、岡山、廣島等追加緊急事態宣言表達贊成的態度」

釜萢敏委員則說：「當初在會議中提及的內容，如果感染擴大無法抑制下去，未來只會在這些地區發生更悲慘的狀況」

此外、基本的對策處置方針案，也將對企業要求在午休時間上能夠分開午休等想法。

另一方面、目前實施防止疫情蔓延措施的縣，則追加群馬縣、石川縣、熊本縣、期間從16日開始到6月13日為止。

（FNN PRIME online 5月14日刊載。日文原文請見此處）

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