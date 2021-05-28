日本大規模施打上路順利 「預約不來」將給一般人

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日本的疫苗施打持續擴大中，未來將預計把取消剩下的疫苗分配給一般民眾施打。

在27日時，大阪府再度出現新的309人確診，全國新確診人士增到4138人。東京都則是684人，連續14天較前一週相比下滑。

東京的大規模施打中心，依舊是在氣氛緊張中，27日依舊有許多的高齡人士前來進行疫苗施打。

只是，跟東京會場的預約滿額相比，大阪會場現在還有1萬8000件的預約還沒有正式確認。防衛省表示，從5月31日起預定的埼玉、千葉、神奈川65歳以上的高齡人士預約將會依序提前，從28日上午11點左右的份量開始往前推算。

此外，住在1都3縣有照護及單身赴任等，住民票未經移動狀況下的65歳以上高齡人士也是施打對象。

日本防衛副大臣中山泰秀表示「5月30日(日)前取得預約的人們、在5月31日(月)～6月6日(日)期間都可以接受疫苗施打」

一方、當局也探討是否跟一般民眾進行施打。

包含預約取消後留在大規模施打中心的疫苗，如果剩下的將不限65歲以上高齡人士施打，也可以先給一般民眾施打。

這一批多出的疫苗一般施打，將會經由網路預約，以先後順序來施打，相關省廳已經開始就施打時期及預約方法等檢討相關應對之策。

中山泰秀防衛副大臣表示「防衛省將會掌握東京・大阪兩中心的預約狀況，不會讓可以提供施打的疫苗白白被浪費掉，切實做好庫存管理。會持續做好對策，能讓每個人儘量都可以在最好的方式下打到疫苗」。

（FNN PRIME online 5月28日刊載。日文原文請見此處）

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