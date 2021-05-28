日本政府證實將調整疫苗「提供台灣」　AZ疫苗優先

Newsfrom Japan

新型冠狀病毒確診持續擴大中，疫苗數量確保等也成為台灣課題，日本政府已決定，將目前持有的阿斯利康（AZ）製疫苗先行提供給台灣。

官房長官加藤勝信表示：「國内的施打對象人士的數量確保下，將會研議其他疫苗給他國及其區域，我們會儘快檢討拿出具體方針」

根據政府相關人士表示，政府已經在確診持續擴大的台灣應急措施中，將把日本已簽約供給的阿斯利康（AZ）製造疫苗一部份提供給台灣政府。

日本政府也在檢討將疫苗提供給發展中國家的國際分配額度「COVAX」善加利用。

日本已經簽約使用的疫苗包括輝瑞製造與莫德納製造，16歲以上的國民全體分量目前是相當足夠。

另一方面，台灣已經使用施打的疫苗為阿斯利康（AZ）製造，但今後疫苗數量確保將成為大課題。

（FNN PRIME online 5月28日刊載。日文原文請見此處）

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