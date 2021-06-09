職場疫苗施打準備中 伊藤忠6000人 DOCOMO10萬人

Newsfrom Japan

日本職場的疫苗施打持續進行。伊藤忠商事準備從21日開始施打。為了做好職場疫苗施打，從早上就有工作人員在進行設置作業。伊藤忠商事，在東京與大阪的總公司預計都要從6月21日起施打。

首波對象將由公司集團下在全國以及相關委託公司的社員等共6000人。伊藤忠商事・疫苗團隊主任高橋侑平表示：「問診醫師等，我們會設計出一跳全體可應用的空間。我們團隊會一起來做努力」伊藤忠商事預計在8月中完成希望施打對象至少都能完成2劑施打。

NTTDOCOMO也發表從6月21日後將有10萬人規模的職場施打計畫。對象將由，全國的DOCOMO與集團各社之外，DOCOMO各店及電話服務中心等作業員等，希望能施打的職員。

另一方面，在大阪所設置的大規模施打中心，7日也擴大施打對象。除了追加65歲以上的大阪府民，還有兵庫縣與京都府的高齡人士也追加施打。

根據防衛省情報，7日起的7天內，京都府民已有1730人、兵庫縣民則有7464人預約。京都府也早先一步提供免費接送的巴士。施打預約方面，從6月14日起的2週內也追加成為可預約的時段。

（FNN PRIME online 6月7日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]