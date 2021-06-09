2021年首次的猛暑日到來　列島各地酷暑警戒

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日本從9日起、自關東到西日本都出現廣泛的酷暑，在東京都心已經出現盛夏日的熱暑。午後光是福岡縣及大分縣等，都出現2021年首次「猛暑日」，官方發出中暑警戒。

9日早上東京・千代田區的皇居周邊，出現汗流浹背的跑者。他受訪時說「戴口罩相當濕熱，呼吸也變得很薄，中暑很可怕」。東京都心在9日上午11點半前已經出現29.5度，下午後預想最高氣溫31度と、連續2日將出現盛夏日。

根據東京消防廳，8日光是11歲到91歲的男女25人已經因為中暑被送到醫院。

此外，福岡・久留米市在上午11點前出現31.2度盛夏高溫，預想最高氣溫為35度，2021年首次的盛夏日已經來到初めての猛暑日となる見込み。

久留米市民表示「我用完全防備裝扮，所以很熱。久留米去年也是很熱，我是抱著覺悟用完全防備裝扮來」

此外，大分・日田市也出現預想最高氣溫35度，佐賀市與山口市也出現34度高溫。這次的熱浪將會持續一陣子，官方呼籲多補充水分，也要注意中暑警戒。

（FNN PRIME online 6月9日刊載。日文原文請見此處）

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