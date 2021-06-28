高齡人士疫苗施打奏效 感染病毒機率顯著下降

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東京都的新確診者當中，如果看65歲以上所占比例的圖表，在2021年3月左右的圖，當時新確診者中65歲以上佔了20%以上的比例，現在已經減少6%。

從全國確診來看，新確診者當中高齡人士所佔的比例也有減少傾向，被預料是透過疫苗施打後，讓高齡人士的重症化受到一定程度的抑制。

新確診者中，65歲以上高齡人士比例，在6月16日的時間點減少到1成程度，顯示透過疫苗施打下確診比例已經逐漸減少。

此外，先行一步施打的醫療從業人員在之後感染的比例，也在全體確診中減少1%以下。

厚生勞動省的専家學者會議中也表示，透過疫苗施打持續進行，高齡人士的確診及重症化抑制都能有達到期待的效果，但是是否有明確的効果，在進一步數據判明前還需要時間。

（FNN PRIME online 6月28日刊載。日文原文請見此處）

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