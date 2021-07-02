大規模施打中心統計 莫德納疫苗副作用率0.19%

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日本自衛隊中央醫院發表研究顯示，施打新型冠狀病毒疫苗後以高齡人士為中心的約20萬人當中，約有0.2%人在施打後30分内發現副作用反應。

該調查是由自衛隊營運的東京大規模施打中心中，針對第一次施打莫德納製疫苗共20萬8154人為對象。

結果在施打後30分內，約有0.19%的395人表示有出現副作用症狀，當中以眩暈症狀最多，有98人。

當中有0.01%的20人被送往醫院急救，但是並沒有人被診斷出有嚴重過敏的汗皰疹等反應。

此外，在施打過後一週左右，有不少人因為施打處手腕紅腫來諮詢。對於0.19%的副作用反應，昭和大學醫學部客座教授二木芳人舉出以下兩點。

首先是這次的調查，沒有出現重症反應，顯示比較起來安全性高不少。二來是副作用反應最多的是眩暈症狀這點。

根據二木教授表示，眩暈症狀通常是對施打本人就有所不安畏懼下產生，特別是好發於年輕女性上。

今後，還會對年輕世代進行施打，副作用反應的件數雖然預計也會持續增加，但是重症惡化的機率預計也會相當低。

（FNN PRIME online 7月2日刊載。日文原文請見此處）

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