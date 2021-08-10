睽違2年的夏季甲子園開幕＝去年甲子園之路中斷的前球兒出席開球

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位於兵庫縣西宮市的甲子園球場，睽違2年的夏季全國高校野球選手權大會正式開幕。這也是在颱風延期1天後開幕的夏季甲子園大會。

2020年因為受到新型冠狀病毒影響，成為二戰後首次中止的大會，2021年在萬全的感染對策下，睽違2年重新舉辦。

開幕式的入場進行，往例是要在球場内繞行一周，出賽的49間學校在外野整列隊伍後朝向本壘而走，今年以簡樸化進行。

小松大谷高校（石川縣代表）隊長木下仁緒表示「1年前、很多前輩在甲子園路上失去夢想、放聲大哭。但是，我們並沒有因此挫折。這個夢的甲子園內，我們發誓會讓大家看到真的高校球兒的奔波姿態」。

此外在開球儀式上，也邀請了2020年因為疫情中斷甲子園之路，現在在大學醫學部就讀的前高校球兒2人等一起參加。

前甲陽學院高校野球部的吉田裕翔表示「在甲子園打棒球不是絕對偶然的。能夠站在這裡，我除了相當感謝外，也希望能夠感受到這份喜悅」

出場的49間學校的選手及團隊相關人士都經過PCR檢查外，觀眾只限學校相關人士，吹奏樂的加油也只限定50人。10日進行了3場比賽，球兒們的熱戰將在未來17天內相當熱鬧。

（照片: 時事）

（FNN PRIME online 8月10日刊載。日文原文請見此處）

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