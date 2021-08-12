福岡熊本「激烈降雨」＝日本氣象廳持續呼籲警戒

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気象廳在12日午後，對福岡縣筑後地方與熊本縣熊本地方等發布「線狀降水帶發生情報」，對於該地等豪雨災害表示嚴重警戒與確保人身安全。

從12日下午2點、福岡筑後地方與熊本熊本地方就持續發生大雨，在線狀降水帶同個地區下得非常激烈雨勢，對於造成生命危險的土石流災害及洪水等發生機率也相當高。

伴隨這樣狀況，官方對熊本和水町等約4000住戶調升警戒到等級5的「緊急安全確保」狀況。

在山崖及河川附近等危險場所的人，也要遵守當地自治體避難情報，立刻採取適切的避難行動。

今後雨勢將會持續，13日上午6點為止預計將會有最多雨量，多數地方如九州北部將預估有300mm、九州南部預估有250mm雨量。對於土石流災害等要有嚴重警戒心態。

（FNN PRIME online 8月12日刊載。日文原文請見此處）

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