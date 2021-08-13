日航空難滿36年＝官方追悼慰靈式因感染對策縮小規模

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造成520名機組員與乘客犠牲的日航客機墜毀空難，在8月12日屆滿36年，在墜毀現場的群馬縣上野村，官方舉辦追悼慰靈儀式。

追悼慰靈儀式在12日傍晚6點開始，2021年跟2020年一樣因為防止感染擴大，不讓家屬入列，由上野村及當地相關人士等以縮小規模因應舉辦。

然後，現場擺放與犠牲人數一樣的520根蠟燭點燃，並在墜落時刻的下午6點56分進行1分鐘的默哀。

日本航空的赤坂社長表示：「36年前的意外讓我們要活化這個教訓，為了創立安全安心的社會，我們可以做出什麼貢獻等，今天在登山時也不斷在思考這個」

先前，家屬們在早上時已經從御巢鷹的尾根開始開山，一路到家族長眠的墓標及昇魂之碑後以鮮花供養，致上祈福之意。

家屬人數在下午4點前共計有50家族143人進行慰靈登山儀式，但跟新型冠狀病毒前相比，參加人數比之前大幅減少。

（FNN PRIME online 8月13日刊載。日文原文請見此處）

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