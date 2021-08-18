阿富汗機場640人運輸機大撤退＝市民混亂日本大使館員撤離

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首都正式陷落的阿富汗，從反政府武装勢力塔利班手中逃出來的阿富汗人約有數千人，他們擠滿機場，一度造成大混亂。

在這張照片中，約有640人塞滿機艙，這架美國的運輸機隨後從機場離開，運送許多逃難的市民。

在塔利班壓制阿富汗首都喀布爾機場後，仍有數千市民魚貫而入，甚至跑到跑道上爬上正在行走的美軍輸送機尾端被看出來。

機場除了呈現慌亂狀態的市民們外，也出現死者。

在喀布爾的市街地中，塔利班武裝分子交錯而過，對來往行人進行盤問，現在的時間點上，尚未看到對市民生活有產生太大影響。

另一方面，一度遺留在阿富汗的日本大使館職員全體，也到了國外避難。

根據外務省，在17日時12位職員已經從喀布爾機場搭乘友邦軍用機出國，抵達阿聯酋國。

大使館在15日暫時關閉，有關日本人保護等今後的業務，將暫時交由土耳其伊斯坦堡設置的臨時事務所代理。

（FNN PRIME online 8月18日刊載。日文原文請見此處）

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