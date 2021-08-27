白金高輪站「惡質潑酸男」用電車逃亡？被害男性臉部重傷

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位於東京都港區地下鐵白金高輪站內，一名男性手持疑似硫酸類的液體朝另一名男性澆淋後逃亡的事件，警方調查其犯行後發現，男子利用電車逃亡的可能性相當高。

事件發生在8月24日夜晚，位於港區白金高輪站的手扶梯，一男子持著疑似硫酸的液體朝某名公司職員男性（22）臉上澆了下去，預估需要花半年時間才可以治好的重傷，該男子也隨機立刻逃亡。

日本警視廳根據之後的防犯監視器搜查中，發現男子在犯行後，立刻沒事似地搭乘電車離去。

該嫌疑男是在被害男性，疑似抵達白金高輪站轉乘的前3站溜池山王站時就開始尾隨跟蹤，故意搭乘同一節車廂。警視廳目前已經公布該嫌疑犯的監視器影像，將朝傷害罪的方向力求逮捕歸案。

任何情報提供請洽「高輪署捜査本部（03-3440-0110）」。

（FNN PRIME online 8月27日刊載。日文原文請見此處）

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