小六女童遭霸凌輕生＝平板上課成主因官方要求嚴查

Newsfrom Japan

東京都町田市內發生一起小學6年級女童自殺的不幸事件，女童家長控訴，稱女兒的死是因為遠距上課中所配發的平板電腦等，最後被同學霸凌下不堪而輕生。

根據女童家屬所陳述，2020年11月時，一名就學於町田市立的小學，當時12歲的女童，因為受到同學4人的霸凌，留下遺書後自殺。

該所小學，是町田市率先引進1人1台平板電腦的示範學校，從2020年9月以後，上課就採用「Google Chat」，但是女童卻受到同學譏諷「吵死」、「噁心」等惡言相向，事後也被證實確有此事。

女童家屬表示：「她是天真浪漫開朗、也有點好強的女兒。在過世之前，我們都不知道她有遭到霸凌」

家屬呼籲文部科學省，對於使用平板上課的學校，有關霸凌的防止對策應該要重新檢討，並徹底改進。

（FNN PRIME online 9月14日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]