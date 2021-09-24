台灣申請加入TPP稱 「日本議長國」＝中國回應「絕對反對」

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針對台灣申請加入TPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）一事，中國外交部表示強力反對。

中國外交部發言人趙立堅表示，「我們堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。」

中國外交部發言人趙立堅又稱、「世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分」，對於台灣申請加入TPP一事表示強力反對。

另一方面，先前台灣官方也對於為何在此時申請加入TPP表示「今年是日本擔任TPP的議長國」等理由，強調與日本的緊密關係。

此外，台灣總統蔡英文也用日文在推特上表示「我們已經就所有加盟條件做好萬全準備，希望日本人的朋友們支持我們」，重新聲明加盟TPP的期望。

有關台灣申請加入TPP一事，先前在美國訪問中的外務大臣茂木敏充，已經跟記者團表示「台灣是擁有自由、民主主義、基本人權、法律支配等基本價值國家，是與我國共享密切經貿關係，極為重要的夥伴」，並表示「以我國立場，我們對此歡迎」。

（FNN PRIME Online 9月24日刊載。日文原文請見此處）

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