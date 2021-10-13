全球半導體大缺貨！iPhone停產、三菱電冰箱停產10天

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有鑑於半導體全世界供應量不足，蘋果電腦將下修新型iPhone年度生產目標。

根據彭博新聞，蘋果電腦在9月發售的最新智慧型手機「iPhone 13」系列後，因為面對道全世界半導體供應不足的理由，2021年的最大生產目標將下調至少1000萬台的生產量。

蘋果電腦目前預估年底前要生產9000萬台，但目前大企業半導體製造商的供貨仍是相當不足夠。

彭博引述大企業半導體製造商的發言表示，「半導體供給不足將會持續到2022年底，根據其他場合也有可能持續延長」。

另一方面、三菱電機將從11日起至22日為止的10天，暫時停止位於静岡市內工廠的家庭用冰箱的生產。

東南亞則是受到新型冠狀病毒感染擴大的持續影響，目前生產配件的當地工場也停止工作，一部分的供給出現滯納。

三菱電機表示「將持續努力挽回生產量」。

（FNN PRIME Online 10月13日刊載。日文原文請見此處）

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