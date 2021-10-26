身受心理障礙「憂恐怖感重現」＝真子內親王婚禮不開放媒體回答

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日本皇室秋篠宮家長女真子內親王，在26日將與大學時代的同窗小室圭結婚，並一起出席記者會。

有關記者會，宮内廳將不開放媒體進行詢問，在兩人發表對於結婚的感想後，將會跟在場媒體發放回答的紙本文件。

根據宮内廳情報，26日下午，在東京都内的飯店舉行的記者會中，將會在一開始，向全國人民傳達結婚的喜訊，各自對此進行發言，不會接受媒體詢問。

發言結束後，將會針對事前媒體提出的5個問題，跟記者發布記載回答的紙本文件，然後就結束記者會。

不開放媒體回應的理由，據稱是真子內親王看過問題後「錯誤的情報彷彿事實般的傳達，給予不應該有的印象，這樣內容讓我受到衝擊」，並說明「在鏡頭前及多數人當中讀出這些疑問，這樣回答下讓我光是想像就讓恐怖心重現，我無法用口頭回應問題」。

真子內親王，過去因為結婚一事，受到不少誹謗中傷等感到巨大壓力，罹患「複雜性創傷後壓力症候群狀態」，真子內親王在跟醫師諮詢後，做出不回應記者詢問決定。

（FNN PRIME Online 10月25日刊載。日文原文請見此處）

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