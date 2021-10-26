真子內親王結婚記者會，稱小室圭｢無可替代的存在｣

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日本皇室秋篠宮家長女小室真子，在26日上午正式提出婚姻申請書，與夫婿小室圭正式結婚。小室夫妻在日本時間下午2點，在東京都内飯店，舉辦記者會。

記者會一開始、夫妻倆先是深呼吸後說了聲｢請多指教｣，隨後坐在位置上。隨後、真子對於結婚一事表達她的想法，並說｢對我來說小室圭是，無可替代的存在。然後，對我們來說結婚，結婚是守護彼此的心，生活下去相當必要的選擇。

隨後、小室圭也說，｢我是真心地愛著真子。只有一次的人生，只想跟深愛的人一起渡過。就算未來沒有像現在這般如此幸福，辛苦的時候，我們倆也會分擔各種情緒，一起鼓勵彼此渡過｣。

舉行記者會的飯店，妹妹佳子內親王為了要支持姐姐、特別在別的地方準備。當初，記者會本來是依據報道機關事前提出的疑問，再由夫妻倆口頭回答。然而，考量到真子內親王的精神負擔，質問後來改以書面方式回答。

今後、小室夫妻將會搬往東京澀谷區的公寓暫時居住，並為前往美國進行新生活開始做準備。

（FNN PRIME Online 10月26日刊載。日文原文請見此處）

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