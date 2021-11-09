大谷翔平獲選年度MVP最終候選名單　一朗之後再有日本人出現？

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能再睽違20年創下日本人的新紀錄嗎？

效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平，正式進入美聯最優秀球員，年度MVP的最終候選3人名單中。

這是對選手來說最高榮譽，由全美棒球記者協會所選出的最優秀球員與MVP。

日本時間9日早上，由「MLB NetWork」節目中發表最後名單，大谷翔平無意外地獲得提名。

節目中以本賽季投打二刀流活躍的影像等一起介紹，其他最終候選名單中，包括效力多倫多藍鳥隊的全壘打王小葛雷諾，以及二壘手身分拿下歷屆最多45轟的隊友塞米恩等皆名列其中。

被認為是相當可能獲獎的的大谷翔平，被跟二刀流始祖貝比・魯斯相提並論，節目中也有「他就像電影明星」、「超越貝比・魯斯」等話語，對他讚不絕口。

大谷是否能以日本人身分，繼鈴木一朗後睽違20年再度拿下MVP？結果將於日本時間19日正式發表。

（照片：AFP=時事）

（FNN PRIME Online 11月9日刊載。日文原文請見此處）

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