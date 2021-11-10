販賣「鬼滅之刃」盜版蛋糕　1個15000日圓日女遭逮捕

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超人氣動畫「鬼滅之刃」的著作権法違反事件依然層出不窮。除了盜版DVD，還有隨意濫用登場腳色的布、智慧型手機殼及口罩袋等。這次，由警視廳向島署立案調查的居然是蛋糕。



該女所販售，隨意濫用｢鬼滅之刃｣腳色的蛋糕（警視廳提供）

一名34歲的自營業女士，涉嫌在20年12月起至21年3月期間，將「鬼滅之刃」腳色的巧克力裝飾塗在蛋糕上，並販售給4個人，因為違反著作権法被書類移送法辦。該女則是在IG等網路平台宣傳自己是「製作動畫腳色蛋糕」專門。

鬼滅之刃的盜版蛋糕，1個從1萬3000日圓～1萬5000日圓不等販售，並以宅急便方式送到客人手上。客人則是可以選擇喜歡的腳色，用電子郵件傳給對方。該女則是將照片反向印刷後，再用貼紙貼上，再用巧克力筆依樣畫葫蘆。

21年2月時、警方在受到動畫製作公司相關人士的諮詢，由向島署開始著手調查。該女則是在自宅製作販售蛋糕為主，動畫腳色以外，舉凡個人照片或是一般生日蛋糕等都有在製作。

該女稱，為了能夠多賺錢充實生活費。對於調查則稱「我知道隨意使用動漫腳色是違法的」、「如果使用腳色塗裝蛋糕會更賣吧」，對犯行予以承認。

（照片由警視廳提供）

（FNN PRIME Online 11月9日刊載。日文原文請見此處）

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