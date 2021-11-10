BigBoss新庄剛志的熱血指導　80人份媒體用餐點也成焦點

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來自「BIg Boss」的驚喜不斷發生。

職業棒球・北海道日本火腿隊的秋季訓練，新總教練新庄剛志也前來視察（49）。

第2天，他首先視察了選手們的步伐，並且給予親自指導。

新庄剛志總教練：「從腳踝開始起步，最後用腳大拇指瞬間彈射出去的意象來起步，就會有相對加乘地起跑速度」

一直以來都很強調型態的新庄新總教練。

對體重103公斤清宮幸太郎選手（22）的肚子也相當在意。

但是這樣的BIg Boss，對媒體記者們也有著相當純粹地驚喜。

拿出滿滿地飯糰等輕食與飲料，大約80人份量給大家。

始終讓周圍人士不斷讚嘆的新庄劇場。

他也不斷跟希望站穩一軍及希望穩定先發的年輕選手們不斷溝通，實際感受到他希望隊伍能夠早日有著顯著地改變。

新庄剛志總教練「（選手）只要聽好我說的話，我實際看到他有在好好做時，一定會出現改變的」

（照片：時事）

（FNN PRIME Online 11月9日刊載。日文原文請見此處）

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