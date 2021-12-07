相隔2年2個月 再有約100位國會議員參拜靖國神社

Newsfrom Japan

朝野政黨的國會議員約100人，前往位於東京・九段北的靖國神社參拜，這也是2019年10月以來再次有這麼多人團體參拜。

前往參拜的是超黨派議員聯盟「大家一同前往靖國神社參拜的國會議員之會」議員共99人，時間是在7日上午，大家集合後前往靖國神社參拜。

該議員聯盟在此前，則是在8月的終戰紀念日與春・秋季例行大祭祀中各有不同的參拜活動。

然而，受到新型冠狀病毒影響下不少活動相繼延期，2021年10月的例行大祭祀也因為衆議院解散下延期，真正有團體參拜已經是睽違2年2個月。

「大家一同前往靖國神社參拜的國會議員之會」會長尾辻秀久表示「今年能夠睽違這麼久大家一起去參拜真的是太好了」

這次團體參拜並沒有現任內閣成員。

（FNN PRIME Online 12月7日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]