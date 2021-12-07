珍珠港事件攻擊滿80年　岸信夫「回顧歷史教訓重要的機會」

Newsfrom Japan

被稱為太平洋戰爭開端的珍珠港攻撃事件，在12月8日將滿80年，防衛大臣岸信夫對此稱「這是再度回顧日美關係歷史的重要機會」。

岸信夫在7日閣僚會議後記者會上，被問及珍珠港攻撃80年一事表示，「過去曾是我們敵國，一起戰鬥過的日美兩國，在戰後也成為擁有共同價值觀的同盟國，讓日美的和解價值觀有了重新的認識，這是不要二度重演戰爭惨禍，下定決心的新重要契機」。

因此，他也強調「日美同盟，現今是印度太平洋地區，更是世界全體的和平與安定的基礎，我國在採取的安全保障環境嚴峻情形目前持續增加中，也再次顯示出了這個重要性愈來愈高」。

此外、防衛大臣岸信夫就今後的日美關係也表示，兩國將會在宇宙及駭客攻擊等領域上進一步合作防衛。

（FNN PRIME Online 12月7日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]