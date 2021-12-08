首個日本民間太空人 前澤友作稱「就像小學遠足」

Newsfrom Japan

以日本民間人士身分，首次前往ISS（國際太空站）滯留的日本ZOZO企業創業家前澤友作友作，在飛行船發射前舉辦記者會，對能去宇宙表達「興奮」之情。

前澤友作「真的很興奮、很緊張，就像遠足前按耐不住心情的小學生一樣」

前澤友作所搭乘的太空船，高約50公尺、重約330噸。

上面寫著前澤友作的名字，「MZ」的簡寫也相當『前澤設計』感。

前澤友作預計在日本時間8日下午4點半左右，搭乘俄羅斯太空船「聯盟號宇宙飛船」從地球出發，到20日前的12天，將在ISS滯留。

前澤友作「訓練很開心的部分是，拋物線飛行的無重力體驗訓練。辛苦的部分，包括有座旋轉椅子、迴轉吊椅等」

ISS則是要試驗從世界各地募集的100個實驗項目，預計將由網路實況轉播。

（FNN PRIME Online 12月8日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]