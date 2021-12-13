「最強寒流」襲來！大雪讓北日本視線「幾乎看不見」

Newsfrom Japan

日本受到急速發展中的低氣壓與今年冬天最強等級的冷空氣影響，13日以北日本為中心紛紛出現壞天氣，大雪及暴風雪的可能性相當大。

從13日上午9點半左右，北海道旭川市就呈現一大片純白色，前方的視線幾乎都看不見。

13日早上，北海道的襟裳岬出現最大瞬間風速36.0公尺、山形・尾花澤市也觀測到31.3公尺風速。

青森市則是在雪及風的吹拂中，不少人還是出門通勤。

通勤人士表示：「突然間冬天就瞬間來了。前方都看不太到，光是走路都很辛苦」。

對於今後的雪及風的預測。北日本到晚上前都會有許多斷續降雪，也會持續出現風強狀態。

能預測到的最大瞬間風速，北海道為35公尺、東北及北陸則為30公尺。此外，到14日早上為止的預測降雪量，多的地方包括北海道會出現40cm。

大雪及暴風雪等，有可能會造成交通機關大亂，視界會一片看不到下很可能出現「白化現象」，當局呼籲務必小心安全。

（FNN PRIME Online 12月13日刊載。日文原文請見此處）

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