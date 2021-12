Newsfrom Japan

首位以日本民間人士身分踏上ISS(國際太空站)的ZOZO企業創業者前澤友作,也在宇宙間搞起了食物外送。

在ISS中,前澤戴起了Uber Eats的帽子移動。

這次他以Uber Eats的特別配送夥伴,從地球出發後大約8小時半。在超過400km以上的移動距離後,才講食品送達。

讓人好奇的是配送物,當中有鯖魚的味噌煮及牛丼等共4種類的罐頭。

前澤友作:「Hey Uber Eats!」

接受外送的太空人「Thank you for coming to space!」

這也Uber Eats史上最久配送時間與配送距離。

