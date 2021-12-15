日本開始受理賀年卡投遞　發行量銳減1億張下年輕世代持續努力

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日本從12月15日起，正式接受賀年卡投遞。

受到新型冠狀病毒等影響，今年的發行張數減少約1億張以上。

2022年用的賀年卡張數は，推算發行量為18億3000萬張，較前一回相比減少1億1000萬張。

賀年卡傳統仍有逐漸式微傾向，加上疫情下企業及飲食店發送的賀年卡減少，也成為主因。

另一方面，位於東京千代田區的郵局，早上也出現投遞賀年卡的人們た。

想寄給祖父母及友人的21歳大學生說：「因為疫情這一年左右都見不到，除了報告近況之外，也想要說明明年的抱負等等」

跟街上的人詢問則會發現...。

想要寄給友人們的20多歲社會人士「應該會寄20張左右。賀年卡是個手段，希望能跟大家持續保持聯繫是最好的」

文具大廠製造商在11月進行的調查中，顯示20多歲世代中74％的人「跟過去相比更積極投遞賀年卡」，對於這一年多不能見到的人，也有傳遞溫情、表示禮貌等地聲音。

日本郵便呼籲，為了能在元旦當天配送到，請儘量呼籲在25日前投遞賀年卡。

（FNN PRIME Online 12月15日刊載。日文原文請見此處）

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