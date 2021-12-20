繼「吉野家」「松屋」之後「SUKIYA」的牛丼也要漲價！「中碗」變400塊…

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「SUKIYA」的牛丼也要漲價，「中碗」牛丼變為400塊。

據「SUKIYA」公布，12月23日早上9點開始，牛丼系列將提高價格。漲幅為40至70日圓。包含消費稅，「牛丼 中碗」從350日圓變為400日圓；「牛丼 超值碗」從480日圓變為550日圓；「牛丼 超大碗」從630日圓變為700日圓；「牛丼 迷你碗」從290日圓變為330日圓。

公司稱原因在於美國進口牛肉等食材費的漲價之外，配送費用、包裝費用也在上升。

中碗的漲價為自2015年4月以來（約6年半）的事。

由於牛肉價格的高漲影響，「吉野家」和「松屋」已經漲了價格，因此「SUKIYA」的宣布，意味著日本三大牛丼公司都做了調高主打菜的價格。

（FNN PRIME Online 12月17日刊載。日文原文請見此處）

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