上皇陛下迎來88歲「米壽」 陛下夫婦過著恬靜生活

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12月23日，上皇陛下迎來了88歲「米壽」的生日。

據可確認的歷代天皇中，上皇陛下是首次應來88歲「米壽」的天皇。

陛下目前健康狀態良好，無重大問題，還時常掛念疫情和自然災害影響國民生活，並且回顧以往日子，和上皇后陛下兩人過著恬靜生活。

陛下親信稱：「當遇到某事不太清楚時，陛下都會向上皇后陛下確認，然後說出「對，對」，臉上還帶著微笑；每天從住所到庭院散步時，有時還會和附近居民揮手示好。」

對於12月迎來20歲的天皇陛下皇后陛下之長女愛子內親王殿下，對她的成長表示喜悅；對於結婚後離開皇室的小室眞子女士，願她幸福美滿。

陛下對自己作為終身工作的魚類研究中，2021年5月發表了論文，並每週兩次都會到皇居內的研究設施進行實驗觀察。

由於疫情關係，2020年沒有舉辦的祝賀典禮，預定將限制人數，於住所的仙洞臨時御所舉行。

（FNN PRIME Online 12月23日刊載。日文原文請見此處）

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