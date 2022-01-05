節氣「小寒」日本各地持續嚴寒　6日都心預料飄雪

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1月5日，是二十四節氣中開始更冷的「小寒」。

在日本全國各地，從5日起到6日，都會預計出現更冷的氣候，6日在都心也有可能出現下雪，今後要更注意相關天氣情報。

5日上午9時左右的北海道札幌市内。道路一旁的積雪已經比往來車輛都還要高。

札幌市内則是從上午11點時出現45cm積雪，比往年相比都還要高外，羅臼町在上午9點前的12小時降雪量則是52cm，創下1月的觀測史上第1名紀錄。

此外，5日之後，平常不太下雪的九州北部及四國等都將會出現降雪。

平地也會出現積雪的可能，6日早上前降雪較多的地方預計將會出現5cm降雪量。

此外，6日白天東京都心等、關東南部也會出現雪雲及雨雲等接近的可能。

至今的預估雪量雖然仍是偏低，今後預報也有可能出現變化，今後仍須注意相關天氣預報。

（FNN Prime Online1月5日刊載。日文原文請見此處）

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