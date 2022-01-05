一顆要價14000日圓！「佐藤錦」櫻桃拍賣出天價

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位於山形縣天童市，5日早上舉辦的「櫻桃」首次競標，500公克的佐藤錦再度被賦予100萬日圓高價。

寶紅色的「櫻桃」，過往不免俗都會有的首次競標、5日早上在天童市舉行。

該櫻桃是由市内農家在加温溫室中以「超促成栽培」孕育的佐藤錦，2021年以500公克用過去最高價的100萬日圓後、2022年也受到注目。結果拍賣價格與2021年相同，皆為100萬日圓。

單顆要價「1萬4706日圓」，與2021年相同，也是由JA天童食品下標獲得。

JA天童食品營業本部課長齊藤實表示：「去年、特別是水果蔬菜相關人士受到春天的凍霜害等發生相當大的災害，希望能給縣内的生產者更正面的話題，今年也以100萬日圓買下了」

此外包括5日早上，東京的大田市場也舉辦了拍賣，較2021年的100萬日圓還高，賣出500公克120萬日圓的過去最高金額。

（FNN Prime Online1月5日刊載。日文原文請見此處）

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